La Joya menciona que le informaron que no podrá participar en el encuentro ante los Cementeros e informa que fue liberado de la concentración de los Albos.

Carlos Palacios informa que no podrá jugar en Colo Colo ante Unión La Calera: “Respeto la decisión”

Carlos Palacios salió de la Selección Chilena, argumentando “problemas personales”. El presidente de la Federación, Pablo Milad, informa que el futbolista no podrá jugar por Colo Colo hasta cinco días después de la fecha FIFA.

El futbolista se pronunció a través de su cuenta de Instagram e informó que no estará ante Unión La Calera. “Pueblo colocolino acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la selección, cosa que no sucedió”, expresó.

Además, comunicó que ya no está junto al grupo que jugará ante los Cementeros este miércoles a las 19:00: “Hoy fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan. Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club y mis compañeros, respeto la decisión”.

También agradeció el respaldo que ha recibido: “Colo Colo es todo, le doy gracias a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y al club por apoyarme en estos momentos. Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre. Aguante Colo Colo”.

De esta manera, los Albos suman otra baja para un encuentro clave, donde se juega la opción de pasar a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024.

Los dirigidos por Jorge Almirón son escoltas con 56 puntos, a dos de los Azules, pero con la opción de ganar su partido pendiente y llegar a las últimas tres jornadas con la primera opción para quedarse con el título.