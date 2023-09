Colo Colo no pudo superar a la Universidad de Chile en esta jornada en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en la que ambos equipos terminaron igualando a un tanto, en un empate que no les satisface a ninguno de los dos clubes por sus pretensiones.

Sobre lo que fue este compromiso, el portero de los ‘Albos’ Brayan Cortés conversó con los medios de comunicación y dejó su análisis a lo que fue esta igualdad, en la que se culpabiliza del gol de la U.

“Queríamos los tres puntos, sentimos que jugamos muy bien, superamos al rival y tuvimos ocasiones claras en el primer tiempo, las que no aprovechamos. Tenemos que estar más concentrados, me sumo a la responsabilidad del gol, era evitable”, comenzó señalando Cortés.

Para Colo Colo ha sido un tema importante lo que fue el acto de indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro, en la que el golero se cuadró de cierta manera con sus dos compañeros .

Cortés quedó insatisfecho por la igualdad ante U. de Chile | Foto: Guillermo Salazar

“No me voy a meter más allá porque somos todos humanos y nos podemos equivocar, me sumo en esas irresponsabilidades. Eso no lo manejamos nosotros, lo maneja el cuerpo técnico y la dirigencia”, explicó.

Ante la ausencia de ambos en esta jornada, el Seleccionado Nacional profundizó “obviamente se les extraña en el juego, pero tenemos muchos jugadores que vienen atrás. Muchos están esperando su oportunidad y cuando entran marcan diferencias, tenemos un gran equipo y grandes jugadores. El funcionamiento nos hizo ver bien”.

Finalmente, Cortés tuvo palabras para lo que fue la polémica del gol de la Universidad de Chile, en la que indicó que nadie pudo detectar que la pelota no estuviera en la línea e hizo un llamado a los árbitros prestar más atención en aquello.

“Vimos que no puso la pelota en la línea, pero son cosas que pasan, detalles que marcan mucha diferencia, a los que hay que poner más ojo, pero quedó ahí, la sensación nuestra es amarga, veníamos a buscar el triunfo, por ningún motivo nos vamos felices”, cerró.

¿Cómo quedó el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile y Colo Colo terminaron igualando a un tanto en el Estadio Santa Laura, en la que Ignacio Tapia anotó el gol para los ‘Azules’, mientras que Leandro Benegas se matriculó con el tanto para los ‘Albos’.