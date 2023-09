Maximiliano Falcón y Leandro Fernández tuvieron algún cruce dentro de la cancha en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó 1-1 en el estadio Santa Laura. Peluca aseguró que todo terminó de buena manera con una conversación tras el compromiso.

“Son cosas de partido que a mí me gustan, mientras no pase a las piñas, porque una cosa es pelearse y otra empujarse… picantear un poco al partido. Después terminamos hablando de fútbol, porque él jugó en Nacional”, dijo en conversación con TNT Sports.

El zaguero uruguayo reveló que se dijeron. “Me contaba que le había ido bien (en Nacional). Le decía que era un gran club, que hice todas las juveniles ahí, terminamos de lo más bien. Son cosas de partido, a mí gustan esos roces así. Dentro de todo hicimos un gran partido, pero nos faltó un poquito de eficacia y la concentración en una jugada clave que nos empatan”.

Peluca aseguró que no quedó con la mejor sensación tras el empate en la comuna de Independencia. “Nosotros veníamos a buscar los tres puntos, que era lo que nos podía dejar más arriba, ya que el rival había perdido dos la fecha pasada. Nos desconcentramos después del gol en una pelota quieta, que por ahí era lo único que tenían, porque partían el equipo y jugaban más que nada al pelotazo a la espalda”.

El defensor central apunta a trabajar en los balones detenidos. “No estuvimos concentrados, otra vez sufrimos en pelota quieta. Hay que seguir trabajando en eso, porque nos ha quitado muchos puntos. Nos vamos un poco con sabor amargo, porque queríamos llevarnos los tres puntos”.

Maximiliano Falcón sumó otro Superclásico en su carrera (Foto: Photosport)

El Peluca cuenta que un sector de Santa Laura parecía un pantano

Maximiliano Falcón se refirió al estadio del campo de juego en La Catedral. “En la cancha no se puede jugar. Mi lado de allá en el segundo tiempo hay una parte como verde que pisé y parecía un pantano, no me podía mover. A todos les influyó, no sólo a nosotros, a ellos también. Por ahí tienen un estilo diferente al nuestro, pero también juegan al fútbol. Individualmente tienen buenos jugadores, entonces creo que la cancha nos jugó un factor un poco en contra”.

“En el segundo tiempo salieron con todo a tratar de ganarlo. Estuvimos bastante bien defensivamente, no tuvieron grandes chances, nosotros sí tuvimos varias claras que no pudimos converti.Nos queríamos llevar los tres puntos y no se pudo”, añadió.

Maximiliano Falcón valora la presencia de público

El Peluca valora que el Superclásico se jugara con hinchas en las tribunas. “Siempre digo que estaría bueno jugar con las dos hinchadas, sea poco de una y el locatario con todo, por cosas que hoy en día no se puede, que llenen el estadio igual está buenísimo. Con Católica no había nadie, parecía un partido de práctica. El ambiente de hoy que la gente llenó, sacaron sus lienzos e hicieron sus cosas, está bueno, eso es fútbol, la gente cantando todo el partido, insultando. eso está bueno. Prefiero jugar con cancha llena, aunque sea de visitante que jugar sin público, porque parece una práctica”.