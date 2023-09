Daniel Morón estalla ante la indisciplina de Damián Pizarro y Jordhy Thompson en Colo Colo: "Esto no es un jardín infantil"

En Colo Colo sigue generando distintas reacciones lo que fue el acto de indisciplina que cometieron Jordhy Thompson y Damián Pizarro previo al Superclásico, en la que ambos jugadores terminaron al margen de este duelo por su acción en un partido de barrio.

Tras este suceso, el gerente deportivo del ‘Popular’, Daniel Morón rompió el silencio a lo que fue esta situación, en la que reveló que desde los altos mandos ya tenían conocimiento de estos partidos que disputaban sus dos jóvenes cracks.

“Nosotros hace un tiempo atrás teníamos evidencias que ellos habían salido a jugar un partido, me acerque a ellos y les pregunté a ellos y me dijeron que había sido a beneficio. Los aconseje diciéndole que es bueno que participen en beneficios, pero ellos también tienen que pensar que en un beneficio ellos no pueden exponer su físico”, comenzó señalando Morón.

Siguiendo con aquello, el ex arquero profundizó en sus palabras ante esta problemática “les dije que lo que hacía no estaba bien, era muy peligroso y que en definitiva los expone a situaciones que podrían traer consecuencias. Esto no es un jardín infantil que podemos estar detrás de los jugadores en cada instante”.

Morón habló de la situación de Thompson y Pizarro | Foto: Photosport

“La gente del club le pide que se cuiden, que cuiden sus espacios privados. Ante eso, ahí quedamos al margen de todo eso. Si habíamos tenido una conversación y lo que pasó ahora último, el DT tomó la decisión de que no estuvieran y está muy bien para dejar un mensaje. Lo único que queremos es guiarlos por un buen camino”.

Sobre lo que será la decisión con ambos jugadores en Colo Colo, el hoy gerente de los ‘Albos’ explicó cuáles son los pasos a seguir de cara al cierre de la temporada y no descarta una posible sanción extra.

“La historia para adelante tendrán que volver a entrenar como pasó con otros jugadores, tendrán que entrenarse de mejor manera, aprender a ser profesionales y esperar oportunidades para volver a quedarse con la camiseta”.

“Lo estamos estudiando y seguramente lo vamos hacer, creo que esto tiene que ser ejemplificador, no tiene que pasar colado como se dice”, apuntó.

Finalmente, Morón explicó que en Colo Colo están tomando todas las medidas necesarias para que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder dentro del plantel.

“Hubo una medida disciplinaria dentro del club, que son cosas privadas y del club. Hoy tenemos que buscar las herramientas si esas nos sirvieron, estas tienen que servir”, cerró.