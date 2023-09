Universidad de Chile vivió un duro compromiso ante Colo Colo en lo que fue una nueva edición del Superclásico, en la que los ‘Azules’ no pudieron ante su archirrival y terminaron repartiendo puntos tras igualar a un tanto.

Finalizado el partido, el director técnico de la U, Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación y dejó su análisis a lo que fue esta igualdad ante su archirrival, en la que se fue con buenas sensaciones.

“Estos partidos son importantes a nivel de corazón porque quedan en la retina de mucha gente, pero la U necesita crecer como institución. Estos partidos redondean un poco eso. Son partidos importantes, pero también lo es la evolución del equipo y esperemos poder seguir haciéndolo”, comenzó señalando Pellegrino.

Dentro del compromiso, el DT fue duramente criticado por no alinear de titular a Lucas Assadi desde el comienzo, en la que dejó su explicación del por qué tomó dicha decisión que generó polémica en el hincha de la U.

Pellegrino reveló la razón del por qué no utilizó en demasía a Assadi | Foto: Guillermo Salazar

“Yo veía el partido difícil para poder recibir al pie como le gusta a jugadores como Lucas. Además, Mateos lo estaba haciendo muy bien y pese a que estaba al límite en lo físico, optamos por mantenerlo y meter a Lucas al final, yo trato de elegir siempre lo que creo mejor, simplemente eso”, detalló.

Si bien en esta jornada los ‘Azules’ se vieron mejor desde lo futbolístico, en la U aún se mantiene el problema ante la continuidad de Mauricio Pellegrino por los resultados negativos de este segundo semestre, en la que el argentino fue claro con sus palabras.

“Yo nunca he sentido que no tengo energía para seguir, estos jugadores me demuestran que podemos mejorar y hoy lo hicimos, dimos un paso adelante”, confesó.

Finalmente, Pellegrino le dejó un grato mensaje al hincha de la Universidad de Chile por su incondicional apoyo en esta temporada y el gran ambiente que generaron hoy en el Estadio Santa Laura.

“Estoy muy agradecido con ellos por como nos han empujado, se extraña cuando no los tenemos. La U tiene algo que hay que cuidar y es su gente”, cerró.

¿Cuántos minutos jugó Lucas Assadi en el Superclásico ante Colo Colo?

El joven crack de los azules tan solo jugó siete minutos en el encuentro, en donde ingresó a los 89 minutos en reemplazo de Federico Mateos