Colo Colo prepara detalles para lo que será su importante compromiso por los playoffs de Copa Sudamericana ante América Mineiro, en la que el ‘Cacique’ buscará poder mantener su ventaja de 2-1 y poder avanzar a la próxima ronda.

Si bien los ‘Albos’ se encuentran disputando partidos claves dentro de este segundo semestre, en la directiva del club se mantienen al tanto de lo que es este mercado de pases, en la que si bien tras las llegadas de Óscar Opazo y Pablo Parra, los directivos cerraron las puertas para un posible nuevo arribo, una nueva importante noticia que llegó en las últimas horas podría cambiar todo.

Según informó el ‘Chief Scout’ el Volos de Grecia se volcó con todo para conseguir el fichaje del atacante de Colo Colo, Matías Moya, quien tras su llegada al ‘Cacique’ no ha podido sumar muchos minutos y no vería con malos ojos dar el salto al extranjero.

Desde el sitio citado informaron que el club griego ya habría dejado una propuesta en la mesa a Colo Colo por el jugador y que, durante esta semana, tanto Moya, como Gustavo Quinteros deberán tomar una decisión sobre el futuro del ex Ñublense.

Matías Moya podría dejar Colo Colo | Foto: Photosport

A pesar de no tener protagonismo en Colo Colo, Moya no se ve en otro club en Chile que no sea el ‘Cacique’, ya que desde el medio mencionado informaron que cinco equipos del fútbol chileno se interesaron en el jugador y este habría rechazado todas esas propuestas.

El club griego milita en la primera división del fútbol de dicho país, el cual podría ser el nuevo destino del jugador de Colo Colo, algo que en los próximos días deberá dilucidar de dar el paso al fútbol europeo y luchar por un puesto en el ‘Cacique’.