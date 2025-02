Una de las grandes problemáticas que ha tenido el fútbol chileno en el último tiempo es la inseguridad que viven los hinchas a la hora de ir a los distintos estadios de nuestro país.

¿Cuál ha sido la solución de las autoridades sobre esto? Reducir los aforos de los partidos de la Primera División y la Primera B y que algunos encuentros se jueguen sin hinchada visitante, lo que ha generado un lindo debate entre los fanáticos del deporte rey.

Y es que muchos piden que estas restricciones se acaben de una vez por todas y que los fanáticos de las instituciones del balompié nacional puedan volver a ir a ver a los clubes de sus amores, mientras que otros no miran con tanto desagrado cada determinación de Estadio Seguro y las Delegaciones Presidenciales.

El acalorado debate entre Cristian Caamaño y Patricio Yáñez

A raíz del aforo permitido por parte del Delegado Presidencial de Coquimbo para el partido entre el Cacique y los Papayeros- tendrá tan solo un 70% de capacidad- en Radio Agricultura se desató un caliente debate entre el periodista Cristian Caamaño y el ex futbolista Patricio Yáñez. ¿Qué dijeron?

Pato Yáñez : “Da el estadio lleno, ¿hasta cuándo siguen los delegados presidenciales con la historia? ¡No hay público visitante, no hay público visitante! ¿Qué es esta tontera? ¿Hasta cuándo siguen con esa tontera de reducir los aforos de los estadios? Córtenla, esto se hace costumbre…”

Cristian Caamaño : “¿Tú te imaginas que los cines fuesen el 70% o a los recitales les dijeran el 70%? Si tú vas a prohibir el ingreso de la barra brava…”

Estadio Seguro y los aforos en los partidos del fútbol chileno | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Pato Yáñez : “Eso es distinto porque tú vas a ver una película y si no te gustó te vas, no reclamas al árbitro, no puteas… No, no, no lo compares. Me estás tirando ejemplos que nada que ver, el fútbol genera algo distinto. Me estás comparando ir al cine. ¿Vas a tirar manzana o vas a alegar al director? Eso es cine, no fútbol donde hay pasión y gritos. ¿Cómo me comparai el fútbol con ir a ver una película al cine? No es un buen ejemplo, ¿hasta cuándo?

Cristian Caamaño : “En el fútbol se te hacen miles de restricciones y aún así no le permiten al equipo local vender todas las entradas y sólo el 70% (…) A los clubes les importa poco y nada porque eso hace que tengan que abrir menos puerta y gastar menos en seguridad…”

¿Cuándo empieza a rodar el balón en el Campeonato Nacional?

El inicio del Campeonato Nacional 2025 está agendado para el fin de semana del 15 y 16 de febrero, mismos días por los cuales arrancará la Primera B.