El Mercado de Fichajes 2025 del fútbol chileno ha estado movido, donde tanto los equipos grandes como los de menor convocatoria han golpeado con distintos nombres para la temporada 2025 que ya comenzó con la Copa Chile.

Un nombre que sonó mucho tiempo para llegar tanto a Universidad de Chile como a Universidad Católica fue Pablo Galdames, quien finalmente terminó firmando por Independiente de Avellaneda al otro lado de la cordillera.

Galdames dice que quiere volver a Unión Española en algún momento. | Foto: Photosport

En conversación con El Mercurio, el jugador aseguró que nunca recibió un llamado por parte de las universidades y sí lo hizo por el club que lo formó: “El único club que hizo una oferta formal fue Unión Española. La analicé y para el momento de mi carrera encontré que estaba un poco por debajo de mis expectativas”, dijo.

Galdames no descarta de ninguna manera regresar al fútbol chileno y a Unión Española específicamente, diciendo que “Obviamente me gustaría volver, yo soy hincha de Unión desde que tengo uso de razón, mi abuela me hizo hincha y uno de mis sueños pendientes es ser campeón en el club”, sumó.

Cabe recordar que Pablo Galdames tiene 28 años, por lo que difícilmente haga un retorno al fútbol chileno en el corto plazo. Eso sí, la intención la tiene y Unión Española espera con los brazos abiertos a un canterano que supo llegar lejos.

La carrera de Pablo Galdames

Unión Española, Vélez Sarsfield, Genoa, Cremonese, Vasco da Gama e Independiente de Avellaneda son los clubes que Pablo Galdames ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.