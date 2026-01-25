Colo Colo no dejó una buena imagen en la pretemporada, donde el Cacique enfrentó el torneo amistoso Serie Río de La Plata con dos empates ante Olimpia y Peñarol, además de una caída frente a Alianza Lima.

Fernando Ortiz sabe que no tiene margen de error y debe cambiarle la cara al equipo, algo que será todavía más complicado tras la salida de Lucas Cepeda, la máxima figura que tenía el Cacique dentro de sus filas.

En los últimos días se dio a conocer que los albos estarían tras el fichaje de Ulises Ortegoza, chileno-argentino que pertenece a Talleres de Córdoba, mismo club en donde juega Matías Catalán, otro de los anhelos albos que no llegó para el presente mercado.

Uno menos para Colo Colo. | Foto: Photosport

Eso sí, y según dio a conocer el portal de noticias Dale Albo, el jugador fue absolutamente descartado para partir por parte de la dirigencia trasandina y no arribará al Estadio Monumental en este Mercado de Fichajes.

Si bien Ortegoza no llegará al Cacique, diversos trascendidos aseguran que Colo Colo igual mira con fuerza en Argentina para reforzarse y tendría encaminada las conversaciones para poder contar con Diego Valdés.

¿Caerán más refuerzos en el Estadio Monumental? Lo concreto es que el Cacique debuta el próximo domingo en la Liga de Primera 2026 y lo hará nada más ni nada menos que ante Deportes Limache.

En síntesis

Colo Colo sumó dos empates y una derrota en el torneo Serie Río de La Plata.

La dirigencia de Talleres descartó el fichaje de Ulises Ortegoza para el Estadio Monumental.