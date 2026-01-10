El mercado de pases se mueve con todo dentro del fútbol chileno, en donde los equipos de nuestro país buscan poder reforzarse con todo pensando en el 2026, teniendo en consideración sus diferentes objetivos.

Uno de los equipos que busca reforzarse es Unión La Calera, quien se mueve en este mercado para poder conformar un competitivo plantel pensando en lo que es una nueva temporada.

En las últimas horas, una importante información de mercado llega desde el conjunto ‘Cementero’, en la que tendrían todo listo para fichar a un importante jugador, que tuvo inicios en Colo Colo.

Se trata del volante, Carlo Villanueva, quien tras quedar como jugador libre tras su último paso por Huachipato, tendría todo listo para ser nuevo refuerzo de Unión La Calera.

Carlos Villanueva llega a Unión La Calera | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista Ricardo Maturana en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el ex jugador de Colo Colo tiene todo listo con Unión La Calera.

“El mediocampista ofensivo Carlo Villanueva (26 años) es el nuevo refuerzo de Unión La Calera. El ex Colo Colo y ex Huachipato llega como jugador libre y jugará está temporada en los rojos”, señaló.

Se espera que en las próximas horas Carlo Villanueva sea oficializado como el nuevo refuerzo de Unión La Calera, en la que este sería su tercer club en su carrera tras sus inicios en Colo Colo y su última estancia en Huachipato.

