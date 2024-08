Colo Colo está de fiesta después del tremendo triunfo que se anotó en el día de ayer, donde derrotaron con un solitario gol de Vicente Pizarro a Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores de América.

Una de las grandes dudas que había en la previa del compromiso era si Jorge Almirón se la iba a jugar por Brayan Cortés o por Fernando de Paul en el arco, teniendo en cuenta la infantil expulsión del iquiqueño hace un par de semanas que le valió una suspensión de tres fechas.

Con esos antecedentes, el ex entrenador de Boca Juniors le dio toda la confianza al ex Deportes Iquique para ser titular el día de ayer. Cortés, como muchísimas veces, estuvo a la altura y respondió con una tapada monumental y un achique que bien podría haberle costado un gol a los albos.

Brayan Cortés fue clave en el triunfo de Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que sabe del puesto es Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien calificó la actuación del portero albo en diálogo con Bolavip Chile: “Fundamental, sobre todo en el mano a mano cuando el partido estaba 0-0. Esa tapada equivale a un gol. Ratificó la confianza de Almirón absolutamente”, dijo.

El Rambo no quiso elegir a una figura en particular y destaca el conjunto, diciendo que “No hay ninguno que se destacó, me gustó el equipo en sí. Más el segundo tiempo que el primero, porque Junior se plantó bien y se cerró bien. En la segunda mitad me gustó mucho porque no le llegaron con posibilidades claras de gol”, complementó.

Ahora, habrá que esperar poco menos de una semana para la revancha, donde el Cacique quiere hacer historia y meterse de lleno en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América donde lo esperaría Talleres de Córdoba o River Plate de Argentina.

Lo que viene para Colo Colo

Antes de enfrentar a Junior, eso sí, Colo Colo tiene un importante duelo por el Campeonato Nacional 2024. Enfrentará a Coquimbo Unido este viernes 16 de agosto a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental.