El ídolo azul asegura que su ex compañero se borró de partidos importantes.

Johnny Herrera utiliza artillería pesada en contra de Fernando De Paul: "Cuando la U peleó el descenso, no jugó, lo hizo Campos"

Pese a que el Superclásico ya se jugó y todo terminó en un aburrido 0-0, aún existen comentarios respecto al rendimiento de algunos jugadores tanto de Universidad de Chile como de Colo Colo.

En esa línea, el hoy comentarista de TNT, Johnny Herrera, tildó de intrascendente el partido de Fernando de Paul, a quién criticó duramente en la previa del partido. Y no se quedó ahí, porque argumentó por qué el Tuto es más un segundo arquero.

El ídolo azul desempolvó archivos para dejar en claro que el hoy portero de los albos, le hizo el quite a partidos importantes cuando defendía el arco de Universidad de Chile.

“De Paul hizo muy malos partidos, incluso después, cuando yo me voy, los partidos más importantes no los jugó. Cuando la U estuvo peleando el descenso acusó un problema en la espalda y no jugó los últimos tres partidos, que los jugó Campos”, disparó Herrera.

¿Se quedó ahí? No, porque destapó otra ocasión donde el arquero titular cedió el arco, esta vez en el campo internacional.

Johnny Herrera argumenta por qué Fernando de Paul se borró de partidos en la U.

“Cuando la U fue a jugar Copa Libertadores con Inter, se bajó en el aeropuerto, entonces es raro”, afirmó Herrera.

Johnny Herrera analiza el Superclásico de Fernando de Paul

Para el Samurai, su ex compañero ha tenido mejor rendimiento en Colo Colo que en Universidad de Chile. “En el Superclásico que no tuvo mayor injerencia, donde ha andado mejor que en la U, no sé si muy bien, pero es un muy segundo arquero”, cerró.