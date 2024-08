Ya disputado el Superclásico ante Colo Colo, ahora en Universidad de Chile dan rápidamente vuelta la página y ya piensan en su próximo desafío, O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Y en la U saben que el desafío es mantener la punta del torneo en la tabla de posiciones y para eso requieren seguir en la senda de los triunfos, algo que en la interna lo saben muy bien.

Sin embargo, el equipo ha ido mejorando y tomando mayor seguridad, es lo que recalca el atacante Maximiliano Guerrero, en conversación con el sitio oficial del club, dejó de manifiesto aquella premisa.

“Bien. Se ve un equipo con mucha confianza, en los últimos partidos hemos mantenido el control del juego mayormente nosotros, es lo que estamos buscando y lo que nos dice el profe. Se ve un buen equipo, tenemos la confianza aparte que estamos punteros”, dijo el serenense.

Además, el número 7 de la U aplaudió el hecho que los hinchas azules vuelvan al estadio de la ciudad histórica. “El público es súper importante para nosotros. Es un jugador más como se dice, nos ayuda bastante tener el apoyo de ellos y estamos contentos que puedan asistir al partido”, enfatizó.

Maxi Guerrero durante el Superclásico (Photosport)

Guerrero sobre los refuerzos y el nivel propio

También, el seleccionado nacional tuvo palabras para sus nuevos compañeros, quienes se sumaron en este semestre al cuadro laico. “Todos los refuerzos que se han incorporado son de mucha experiencia y calidad. Han aportado al club y feliz que hayan llegado acá aportando su granito de arena. Felices que estén con nosotros y que nos ayuden a lograr el objetivo principal”, reconoció el Maxi.

Finalmente, tuvo palabras para su cometido, donde reconoce que poco a poco, ha ido recuperando su nivel y forma física tras superar algún problema. “Me he sentido súper bien. He vuelto a agarrar confianza porque tuve la lesión. Ahora al volver, he tenido un poco más de profundidad y me he sentido cómodo”, cerró Guerrero.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Guerrero en el 2024?

Con la camiseta de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero ha disputado 1.630 minutos, graficados en 19 partidos, todos en condición de titular. Ha anotado tres goles y ha recibido cuatro tarjetas amarillas.