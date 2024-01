Jorge Almirón fue presentado oficialmente este martes 9 de enero como entrenador de Colo Colo. El adiestrador argentino ya comienza a trabajar en lo que será la pretemporada con miras a la Supercopa y la Pre Copa Libertadores ante Huachipato.

En su arribo el ex entrenador de Boca Juniors recalcó que sus primeras tareas serán en conocer el plantel a fondo y empezar a definir refuerzos. Entre ellos se podría dar el arribo de Arturo Vidal y también de Luciano Cabral. También destacó que jugadores como Felipe Yáñez y Cristian Zavala serán parte del plantel que hará la pretemporada en Uruguay.

Sin embargo Almirón tuvo que enfrentar su primera polémica en el Monumental. Esto debido a su relación con el astrólogo Giorgio Armas, quién cuenta con un polémico historial policial ya que fue acusado del secuestro de su esposa chilena por más de 4 años en Perú.

Jorge Almirón descartó cualquier nexo con el astrólogo peruano. (Foto: Getty Images)

“Es una persona que fue formalizada por un delito que no es menor. Nosotros haremos todo lo pertinente para prohibir su ingreso a Chile. Estamos tomando contacto con la dirigencia de Colo Colo para advertirles de este señor”, recalcó Pedro Díaz, el abogado de la chilena que fue secuestrada por de Armas.

La explicación de Jorge Almirón

Ante esto Almirón tuvo que enfrentar el tema y recalcó que no tiene ningún vínculo con Giorgio Armas.

“No tengo nada que esconder. Cuando llego a Boca me lo sugiere un directivo. Yo lo llamó más por cábala. Lo llamé, hablé con él. Hicimos un zoom y me sacó una foto y se hizo viral. No tengo relación directa. Fue una comunicación y nada más”, explicó.

Tras ello, expresó que no volverá a referirse al tema ya que es una pérdida de tiempo y que tiene que enfocarse en Colo Colo. “En su momento se empezó a hablar mucho en Argentina. Ahora no tengo tiempo para salir a aclarar cada información falsa”, sentenció.