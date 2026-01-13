El día de ayer arribó a Chile Javier Méndez proveniente de Uruguay, jugador que se transformó en el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026 y que pretende darle un salto de calidad a la zaga del Cacique.
Méndez, de grandes campañas en Peñarol de Uruguay, llega al Estadio Monumental en un vínculo por dos años que lo ligará a los albos y en donde espera aportar con experiencia y con la garra charrúa que caracteriza a los jugadores de dicho país.
A diferencia de años anteriores donde Colo Colo hacía contratos millonarios a diestra y siniestra, desde La Tercera revelaron los bajos montos que tuvo que desembolsar el Cacique para hacerse de los servicios del oriental.
En concreto, el citado medio explica que la transacción entre Colo Colo y Javier Méndez fue “Un negocio bastante conveniente para el Cacique, pues canceló US$ 70 mil por la rescisión del futbolista”, aseguraron.
“En cuanto a la extensión del vínculo, esta será por dos años y el jugador percibirá US$ 325 mil, entre sueldo y bonos, por cada una de esas temporadas”, complementaron en la información sobre la remuneración del jugador.
En palabras simples, Javier Méndez recibirá aproximadamente entre 24 y 25 millones de pesos al mes y no está ni cerca de ser de los mejores pagados del plantel donde algunas figuras ganan entre 4 y 5 veces más que él.
En síntesis
- El defensa uruguayo Javier Méndez firmó un vínculo contractual por dos años con Colo Colo.
- El club pagó US$ 70 mil por la rescisión del futbolista proveniente de Peñarol de Uruguay.
- Javier Méndez percibirá una remuneración anual de US$ 325 mil entre sueldo y bonos.