El día de ayer arribó a Chile Javier Méndez proveniente de Uruguay, jugador que se transformó en el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026 y que pretende darle un salto de calidad a la zaga del Cacique.

Méndez, de grandes campañas en Peñarol de Uruguay, llega al Estadio Monumental en un vínculo por dos años que lo ligará a los albos y en donde espera aportar con experiencia y con la garra charrúa que caracteriza a los jugadores de dicho país.

A diferencia de años anteriores donde Colo Colo hacía contratos millonarios a diestra y siniestra, desde La Tercera revelaron los bajos montos que tuvo que desembolsar el Cacique para hacerse de los servicios del oriental.

Méndez se sumará al equipo de Fernando Ortiz. | Foto: Getty Images

En concreto, el citado medio explica que la transacción entre Colo Colo y Javier Méndez fue “Un negocio bastante conveniente para el Cacique, pues canceló US$ 70 mil por la rescisión del futbolista”, aseguraron.

“En cuanto a la extensión del vínculo, esta será por dos años y el jugador percibirá US$ 325 mil, entre sueldo y bonos, por cada una de esas temporadas”, complementaron en la información sobre la remuneración del jugador.

En palabras simples, Javier Méndez recibirá aproximadamente entre 24 y 25 millones de pesos al mes y no está ni cerca de ser de los mejores pagados del plantel donde algunas figuras ganan entre 4 y 5 veces más que él.

En síntesis

