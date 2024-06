Colo Colo vuelve hoy día a los entrenamientos pensando en lo que será el debut en la Copa Chile 2024, donde tendrán que desplazarse hasta la ciudad de Concepción para enfrentar a Colegio Quillón en la primera ronda.

El Cacique no solo piensa en prepararse de la mejor manera para el certamen nacional, sino que también para remontar en el Campeonato Nacional 2024 y tratar de instalarse en los cuartos de final de Copa Libertadores de América.

Con el Mercado de Pases ya activado, Colo Colo también tendrá que pensar a largo plazo: en diciembre vence el contrato de Guillermo Paiva y desde su entorno ya avisan que el jugador tiene jugosas ofertas para partir.

Advierten posible salida de Paiva. | Foto: Photosport

“Todavía no se sabe, todavía no se ha decidido si se queda o no. Pero si no se queda, estamos manejando ofertas en otros países como Brasil y México, hay ofertas”, dijo Hugo Brizuela, hermano de Eliezer (representante) a Bolavip Chile.

Eso sí, el ex futbolista paraguayo asegura que son los albos quienes cuentan con la primera opción para quedarse con los servicios del delantero: “Todo depende de Colo Colo, ellos tienen la primera opción y si no se da, hay más opciones que están cerca en este momento”, sumó.

“Él quiere quedarse, se siente a gusto, está feliz, sería ideal. Se adaptó bien, se adentró en el club y en ese sentido está muy contento. Si dependiera de él, que se haga ya la negociación para poder estar tranquilo y trabajar”, remató en el cierre.

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

Guillermo Paiva ha disputado 19 partidos con Colo Colo entre Copa Libertadores de América y Campeonato Nacional 2024, en donde totaliza 4 goles, una asistencia, tres tarjetas amarillas y 1.154 minutos disputados.