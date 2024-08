Colo Colo vivió una épica jornada de Copa Libertadores de América en el día de ayer, donde derrotó por la cuenta mínima a Junior de Barranquilla con un solitario gol del canterano Vicente Pizarro.

Si bien las luces se las llevaron Carlos Palacios por su asistencia y Vicente Pizarro por el gol del triunfo, Patricio Yáñez valoró el aporte de un jugador que es constantemente criticado en el Estadio Monumental.

“El táctico, el súper táctico Bolados hizo un buen trabajo defensivo. Es por eso que los técnicos lo consideran, dicen que el jugador en los entrenamientos lo ven entrenar y te lo llevan al Manchester City”, ironizó en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Pato Yáñez valoró el partido de Marcos Bolados. | Foto: Photosport

Eso sí, Yáñez aclara que “No estoy menoscabando su capacidad ni festinando, solo digo que él tiene unas tremendas condiciones, pero no las logra aprovechar, no encara, no busca. Pero que hizo un buen trabajo ayer apoyando a su lateral…”, aportó.

“Dentro del funcionamiento que pide Almirón, no puedes tener jugadores solo para observar y mirar porque bajaban los dos, se soltaba Palacios y en la ecuación final eso es lo que uno observa”, complementó.

En el cierre, el histórico campeón de Copa Libertadores justifica la titularidad del criticado jugador albo: “Da lo mismo si Bolados te desborda una vez, pero si protegió al lateral 10 veces con eso es suficiente. Da lo mismo si es atacante”, cerró.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido, día y hora

El Cacique no tiene descanso y este viernes 16 de agosto deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que comenzará a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Monumental.