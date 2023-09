El escándalo se desató en Colo Colo a tan solo un día del Superclásico donde deben visitar a Universidad de Chile, donde Jordhy Thompson y Damián Pizarro fueron borrados de la convocatoria por Gustavo Quinteros.

El DT de los albos no pasó por alto la indisciplina de ambos durante la semana que se hizo viral y sencillamente no los llamó para un partido que es de vital importancia para los albos y sus aspiraciones de ser bicampeones.

“Se equivocaron los muchachos y el DT lo grafica muy bien. Un técnico me decía que los equipos se arreglan solos, cuando se lesionan o expulsan y ojalá sea eso, que el equipo se arregle”, analizó Nico Peric en ESPN Chile.

Jordhy no jugará ante Universidad de Chile. | Foto: Photosport

El Loco quiere que los dos crack de Colo Colo aprendan a la mala: “Que encuentren las posibilidades los que van a jugar por ellos y que sean un real aporte, se mantengan en la titularidad y que ellos tengan que aguantar afuera hasta que les vuelva a tocar”.

“Quizás soy el menos indicado porque me mandaba cagada tras cagada, pero yo trataba de recomponer y que no influyera en el grupo. Tienen 18 y 19 años, quieren jugar al fútbol, está bien, no se hace y menos terminara a los golpes en una semana tan importante”, complementó.

¿A qué hora se juega el Superclásico?

Albos y azules darán el vamos al Superclásico este sábado a las 15:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura.