En Colo Colo ya se meten en el próximo partido que será de visita contra Huachipato por el Campeonato Nacional 2024, en medio de una seguidilla de duelos importantes, a poco más de una semana del Superclásico y luego a la ida de octavos de final de Copa Libertadores contra Junior de Barranquilla.

Pero también hay prepcupación por el estado anímico de uno de los jugadores, quien el pasado sábado en el triunfo por 3-1 ante O’Higgins tuvo una jornada para el olvido. Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien erró un penal y ya lleva cinco partidos sin poder anotar.

El guaraní de 26 años es el cuarto goleador del Cacique en esta campaña con cinco tantos, pero en estos momentos lo está azotando la sequía al frente del arco.

Guillermo Paiva ha sido apuntado tras fallar un penal en el Colo Colo vs O’Higgins. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Nicolás Peric sobre la frustración de Guillermo Paiva en Colo Colo

Y en ESPN, el exfutbolista Nicolás Peric se refirió al presente del jugador que pertenece al Olimpia y que está a préstamo hasta diciembre en los albos, con opción de compra.

“Yo tengo la impresión que la frustración de Paiva es en base a la cantidad de goles que erra. Porque si bien Colo Colo no tiene un gran funcionamiento… no es el Real Madrid que te genera tres frente al arquero, no es el City que por cansancio está que te llega uno solo, sí la semana pasada tuvo un cabezazo solo en el punto penal y lo tiró por arriba. No había nadie. El otro día también tuvo una sola con el pie. Esas ocasiones, sus reacciones, no me da la impresión de un jugador que no tiene oportunidades”, comenzó diciendo el otrora seleccionado nacional.

“Su frustración va de la mano con la cantidad de oportunidades que erra. No con que el hecho del equipo no le genera portunidades a su goleador o a quien debiese ser su goleador. El equipo sí se genera, no tan claras, pero en esto que él sabe que una de sus fortalezas que es el cabezazo, él ha dejado de hacer goles importantes para el equipo”, agregó Peric.

El llamado de atención del Nico Peric

Finalmente, el ex arquero hizo un llamado de atención, ya que a los delanteros de los equipos grandes se les debe exigir más.

“Hay oportunidades en la cancha que Paiva sí tiene ocasiones de gol claras. Si bien no son muchas, los goleadores de los equipos grandes tienen dos y hacen una”.