En este inicio de año un nuevo problema es el que aparece en Colo Colo y este lo encabezaría el defensor uruguayo, Maximiliano Falcón, en el que el jugador no se ha integrado a los trabajos de pretemporada del plantel en La Serena por un polémico motivo.

Respecto a esto, el periodista nacional Cristián Arcos ocupó su espacio dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en la que comentó que encuentra algo insólito que el defensor no diga presente en los trabajos con sus compañeros en la cuarta región.

“Es como que alguien se enoja y no va a la pega, no sé si habrá un tema contractual o algún tema no definido, pero ha pasado en otros casos también, pero me llama la atención esto del jugador, aparte la pretemporada es un momento esencial para lo que viene”.

“Esto es parte de tu pega, aunque puede que haya algo, un tema personal o algo que no sabemos. En otros tiempos pero en otros lados, no vienes y sería, pero sería”, partió declarando Arcos.

Falcón en el ojo del huracán en Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en su punto de vista, el ‘Tenor Escritor’ no pone en duda de la gran calidad futbolística que tiene el ‘Peluca’, pero deja en claro que ningún jugador está por sobre los clubes ante este tipo de problemas.

“A mí Falcón me gusta mucho como jugador, me parece un tipo extremadamente valioso, un tipo muy bueno para los medios de comunicación, pero ningún jugador está por sobre de las instituciones, ninguno”, declaró.

Finalmente, Arcos manifiesta en que en otro tipo de empleos estos comportamientos serían castigados de una forma mucho más radical, colocando además el contexto a lo que será este importante año para Colo Colo.

“Voy a la actitud, yo sé que son pegas distintas, te pautean a hacer un programa y dices ‘no voy’. Se vienen los 100 años…”, concluyó.