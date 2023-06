Nicolás Peric recuerda cuando no quiso ir a Colo Colo por lealtad al Audax: "En un mes me echaron"

Nicolás Peric estuvo en el radar de Colo Colo en junio del 2017. Una ventana de mercado en la que finalmente llegó Brayan Cortés, arquero -que pese a los últimos meses- está consolidado en el Cacique y es parte de la Selección Chilena.

Una pregunta del Pelotest de ESPN trajo el recuerdo a la mente del Loco Peric.“¿Quién es el jugador que sigue en Colo Colo desde la clasificación del 2018?”, consultaba el juego elaborado por Jorge Gómez sobre la Copa Libertadores.

Peric tenía clara la respuesta. “Brayan Cortés. Si cuando no fui yo, fue él”, contestó. Las otras alternativas eran Vicente Pizarro, Marcos Bolados y Esteban Pavez.

Cristián Sánchez le preguntó por qué no llegó al Cacique. “Porque no quise. Me pagaban lo mismo que en Audax y dije ‘no puedo traicionar al Audax por lo mismo’ y en un mes más me echaron”, explicó el ex Rangers.

Nicolás Peric actualmente se desempeña como comentarista de ESPN (Foto: Photosport)

En ese aspecto le mandó un mensaje al ex presidente del cuadro itálico, Lorenzo Antillo. “Saludos al Lolo Antillo. Un abrazo me dio el Lolo, muchas gracias hasta luego”.