"No cumplieron con las necesidades que tenía Colo Colo": Los dos jugadores del Cacique que no pasaron la prueba de Patricio Yáñez

Colo Colo y Alianza Lima repartieron puntos por la Fecha 3 del Grupo A de Copa Libertadores de América, donde el Cacique tuvo el control del partido en su totalidad, pero no supo ser profundo para quebrar una férrea defensa peruana.

Una de las grandes sorpresas en la oncena de los albos fue la inclusión de Gonzalo Castellani como titular, jugador que, para Patricio Yáñez, no cumplió las expectativas de lo que necesitaba el Cacique para imponerse en el día de ayer.

Vicente Pizarro no se salvó de la crítica de Pato Yáñez. | Foto: Photosport

“Él cumplió con la posición y distribución que tuvo, pero no cumplió con las necesidades que tenía Colo Colo. No fue profundo. El DT hará la evaluación si le cumplió o no, nosotros fuimos críticos antes del partido de lo que estaba planteando”, dijo en ESPN Chile.

Yáñez suma a otro jugador que no cumplió: “Pizarro (Vicente) por características no te iba a meter profundidad por la izquierda. ¿Hizo un partido correcto? Uno no puede decir que Vicente Pizarro fue un desastre, pero no contribuyó a las necesidades que tenía Colo Colo”, sostuvo.

En el cierre, complementa su idea diciendo que “A partir de eso, lo de Castellani también, cumplió de acuerdo a lo que él hizo, pero no a las necesidades que tuvo Colo Colo en el día de ayer”, remató el ex jugador de los albos.

Colo Colo y un nuevo partido

El Cacique no tiene tiempo para perder y deberá pensar de lleno en lo que será el choque frente a Unión La Calera pactado para este domingo 28 de abril por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2024 en el Estadio Monumental.