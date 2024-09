Colo Colo tiene uno de los desafíos más grandes en el último tiempo esta noche, donde tiene que enfrentar nada más ni nada menos que al poderoso River Plate de Marcelo Gallardo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El Cacique llega con plantel semi completo al duelo frente a los millonarios, donde la única baja que lamenta es la de Vicente Pizarro, quien tuvo que ser operado de urgencia tras el compromiso entre La Roja y Bolivia la semana pasada.

En su lugar todo indica que asomaría Leonardo Gil, quien esta temporada ha tenido un rol secundario ante la irrupción de Pizarro quien es titular indiscutido para Jorge Almirón y su cuerpo técnico.

Leonardo Gil asoma desde el arranque. | Foto: Photosport

Sobre el partido de hoy día, Cristián Caamaño no se fija mucho en los nombres: “Almirón nunca lo trabajó defensivamente de local, sí de visita como contra Cerro. Independiente de si juega Bolados o Gil no cambiará mucho la disposición”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Pero, ante la opción de Leonardo Gil como titular, Caamaño no dudó: “Gil no le da garantías a Almirón porque hace rato no es titular. Un jugador que para Almirón tanto en el plano local como en el internacional no da garantía”, sumó.

En el cierre, Caamaño trata de pensar como si fuera el DT albo y dice que “Me meto en la cabeza de Almirón y pienso ‘por qué para este partido con River sí le voy a dar la confianza si los que me han respondido son Bolados y Cepeda’”, sentenció.

Así se jugará la llave entre Colo Colo y River Plate

Colo Colo enfrenta a River Plate en el Estadio Monumental este martes 17 de septiembre a las 9:30 de la noche, mientras que la revancha se jugará exactamente una semana después en Buenos Aires.