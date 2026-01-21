Colo Colo salta nuevamente a la cancha este miércoles 21 de enero, día en donde tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que Peñarol de Uruguay en el último partido por la Serie Río de La Plata.

En el torneo amistoso que se desarrolla en el país charrúa, ya debutaron Javier Méndez, Joaquín Sosa, Matías Fernández Cordero y Maximiliano Romero, los 4 refuerzos que hasta el momento tiene el Cacique para la temporada 2026.

Colo Colo busca seguir reforzándose. | Foto: Photosport

Ese número, eso sí, podría incrementarse según informó el periodista Christopher Brandt en ESPN Chile: “Probablemente esa reunión también sirva para analizar otros puestos como el del arquero”, dijo en alusión a la reunión de directorio que sostendrá Blanco y Negro este jueves.

El periodista y reportero, además, agrega que podría haber más refuerzos aparte de un complemento para Fernando de Paul: “Está la posibilidad de que, si se va Lucas Cepeda, llegue también otro jugador en esa misma posición”.

En el cierre, Brandt tira la casa por la ventana y no descarta que Colo Colo pueda sumar un total de 7 refuerzos para la presente temporada: “Y no descarten de que incluso pueda llegar hasta un tercer refuerzo más”, remató en el final.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Peñarol este miércoles 21 de enero por la Serie Río de la Plata.

El club ya sumó 4 refuerzos: Méndez, Sosa, Fernández Cordero y el delantero Maximiliano Romero.