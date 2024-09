"No era el momento...": Ex goleador de Colo Colo destapa su gran sueño pendiente con el club

El ex futbolista, Sebastián González sin duda que fue un importante elemento dentro del mundo de Colo Colo en lo que fue una etapa bastante complicada del club y además, de lo que fue su lazo fraternal, en la que es sobrino de un histórico del club como lo fue Francisco ‘Chamaco’ Valdés.

González conversó con el programa ‘Fuera de Juego’ en el canal de Youtube ‘Hey Social’ en la que narró lo que ha sido su hoy sueño pendiente dentro del club, en la que indica que le gustaría ser gerente deportivo del ‘Cacique’, algo que ya intentó hace un tiempo.

“Estando en el canal, yo presenté, cuando termina quedándose Marcelo Espina, se supone que fuimos los dos que presentamos delante del directorio de Blanco y Negro, yo fui como candidato del Club Social, ahí me llamaron ellos, tenían dos votos, en ese tiempo estaba Morón y Valladares en el directorio”.

“Presenté, yo de hecho tuve que pedir permiso al canal, porque obviamente se iba a dar una cuestión mediática, que se dio y era natural, más para ese cargo. Yo estaba recién asimilando lo que era el cargo, yo llevaba dos años de diplomados, algunos cursos, no tenía la experiencia, nunca había ejercido en un cargo así”, comenzó declarando González.

Siguiendo en aquello, el ‘Chamagol’ fue muy claro en indicar que aquella instancia a pesar de no conseguir dicho cargo, le sirvió esta experiencia para conocer el importante peso de lo que era asumir un rol como tal, algo que fue un punto de inflexión para poder desarrollarse en dicha área.

González sueña con volver a Colo Colo | Foto: La Cuarta

“Yo fui super transparente, dije ya, si quieren dar mi nombre, yo voy, doy la presentación, pero que tampoco era algo que a mí me llenaba de lo que estaba presentando al 100% porque me faltaba esa experiencia, pero me sirvió, fue un magister, esa presentación ante ByN fue el haber estado en Harvard presentando, porque te da experiencia, conoces a la gente, expones algo que te apasiona, sobre todo presentando a Colo Colo, pero yo tenía claro que no era el momento”, explicó.

Su nuevo rumor en Colo Colo y su presente en Recoleta

Hace un tiempo, el nombre de González volvió a sonar dentro del Estadio Monumental para lo que fue este cargo, en la que indicó que aquello tan solo fueron rumores y explicó de lo que ha sido su rol hoy en día a cargo del club Deportes Recoleta.

“Hace poco también surgió mi nombre, uno quiere desafío en las carreras, hoy llevo cuatro años en el cargo, en diferentes divisiones, hay otras experiencias, para mí Recoleta ha sido extraordinario, porque trabajar en un club donde tu puedes tomar decisiones, porque fluyen las cosas y te dejan trabajar, el organigrama no es tan amplia, eso me ha hecho crecer y aprender”

“Hoy en día me ido proyectando de mi rol en otras cosas, que les competen más al gerente general, he ido aprendiendo de todo, entonces ha sido una linda experiencia y siempre va a sonar el nombre por algo natural, por lo que viví en Colo Colo, a mí la gente me quiere mucho, hay un respeto por lo que uno hace, que siempre ha sido con mucho profesionalismo”, cerró.