El ex delantero de Colo Colo deja un alarmante mensaje por este jugador en el equipo de Jorge Almirón

Colo Colo logró un tremendo triunfo en la agonía en la reciente fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Albos’ en los descuentos se impusieron por 2-1 ante O’Higgins de Rancagua, consiguiendo valiosos tres puntos en su lucha por el título.

Sobre lo que dejó este partido, un ex goleador del ‘Cacique’ como lo es Sebastián González habló en el programa ‘Todo es Cancha’ para hablar en particular de lo que fue la noche negra que vivió el atacante Guillermo Paiva, por quien dejó un importante mensaje.

“Más allá de eso, hoy en su presente, Colo Colo no se puede dar el lujo de perderlo emocionalmente, anímicamente”, partió señalando González.

Manteniéndose en aquello, el ‘Chamagol’ remarca en demasía que como compañeros deben saber contener de buena forma a su compañero en estos momentos, en el que se necesita que todos los jugadores estén con la flechita para arriba ya que se le vienen desafíos importantes y todos deben estar bien.

Paiva no vive de un gran momento en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tienen que levantarlo, es como yo decía, se fue Benegas, que en la primera pelota que toca en Unión Española, la clava. Pero Colo Colo se va turnando en quien hace los goles, porque falta ese que solucione en algún partido el gol, que define, que da tranquilidad en un partido”, explicó.

Finalmente, González habló sobre lo que fue la decisión de Carlos Palacios en otorgarle un penal al paraguayo, acción que buscaba enterrar la mala racha de Paiva, pero tan solo terminó entregando más dudas al jugador.

“Le quieren dar la confianza sus compañeros, Palacios le pasa el penal a Paiva, lo ejecuta y se lo atajan, después cuándo sale hay una imagen en la que tú te das cuenta lo afectado que está por no marcar el penal y no anotar. A mí me gusta, es un buen jugador”, concluyó.