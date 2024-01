Comenzó el año 2024 y en Colo Colo aún no tienen nuevo entrenador, luego que el directorio de Blanco y Negro haya decidido no renovar el contrato de Gustavo Quinteros el pasado viernes 15 de diciembre.

Finalmente se cumplió la palabra del presidente de la concesionaria, Alfredo Stohwing, quien había adelantado que lo más probable es que no iban a tener al técnico entrante antes de fin de año.

“Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año“, dijo el timonel albo tras la última reunión de directorio el 21 de diciembre.

Lo cierto es que en la última semana del 2023 el gerente deportivo Daniel Morón avanzó con un par de nombres, donde el favorito era el joven DT argentino Luis Zubeldía, que viene de ganar la Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador con Liga de Quito.

Hubo dos reuniones vía telemática con el estratega de 42 años y luego de escuchar el proyecto deportivo del Cacique, dejó en espera su respuesta. En paralelo, su representante aseguró a Radio Agricultura que no iba a dirigir por un tiempo:

“Luis Zubeldía tomó una decisión de no trabajar por ahora. Él tenía arreglada su continuidad en Liga de Quito y por ahora no va a trabajar. Debido a temas internos del club, decidió que por este momento no tomar ninguna decisión, no trabajar“.

El DT que está a la espera para arribar a Colo Colo

Pese a los rumores que han emanado desde Ecuador en los últimos días, la información que maneja Bolavip Chile es que hay un candidato que está muy avanzado para tomar las riendas de Colo Colo y no es Zubeldía.

Tal como lo adelantamos el pasado jueves 28 de diciembre en este medio, se trata del también trasandino Jorge Almirón, quien está a la espera de la respuesta final de Morón para tomar sus maletas y emprender viaje a Santiago.

El exfutbolista de 52 años viene de rescindir su contrato con Boca Juniors luego de perder la final de Copa Libertadores contra Fluminense. Estuvo siete meses en la banca del Xeneize y es otro nombre que suma adeptos en Macul, más aún considerando la buena disposición que ha demostrado.

Jorge Almirón enfrentó a Colo Colo con Boca Juniors en la fase de grupos de la pasada Copa Libertadores. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Qué falta para confirmar al nuevo entrenador del Cacique?

Por ahora resta una nueva reunión de directorio en ByN para tomar una decisión final, instancia que se llevaría a cabo este jueves 4 de enero. Recordar que la pretemporada del Eterno Campeón iniciará el lunes 8 en el Monumental, para luego trasladarse a Montevideo, Uruguay.