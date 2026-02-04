Este miércoles es la gran final de la primera temporada de ‘Fiebre de Baile’, el exitoso programa que volvió a la televisión después de 13 años y donde una de sus estrellas es reconocida hincha de Colo Colo. Hablamos de la artista nacional Princesa Alba.

La cantante de pop-urbano es una de los seis finalistas que esta noche se presentarán en la pista del Movistar Arena, en la que competirá contra otro fanático del Cacique.

Se trata del actor Gabriel Urzúa, quien el pasado domingo confesó ser hincha del cuadro popular en la alfombra roja de los Premios Caleuche, en conversación con el creador de contenido Esteban Ramírez.

En la instancia, fue consultado por cómo fue compartir espacio con otros colocolinos, como la propia Princesa Alba y el exfutbolista e ídolo de Colo Colo Esteban Paredes.

“Una locura, porque tú me están mencionando justamente a personas que son del Colo como yo. Es un sueño rarísimo po, rarísimo. Pero personas bacanes, justamente Paredes y Princesa son personas muy nobles. Me encontré con mucha gente muy bacán en verdad”, declaró Urzúa.

A eso, agregó que no ha podido ir al estadio con sus compañeros, pero se mostró muy informado del acontecer del equipo: “La verdad que no, porque no ha habido tanto (tiempo). Y justo ya había terminado el campeonato, si partió ahora, 3-1 abajo con Limache”.

Respecto a la final de FDB, el ganador del Caleuche como Mejor Actor Protagónico en Series, expresó: “Nervioso, muy nervioso, pero concentrado. Siento que lo que queda es hacer lo que hemos hecho durante todo este proceso, tratar que los bailes salgan lo mejor posible y entregarnos”.

Mira el VIDEO a continuación:

La gran final de Fiebre de Baile es este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en el Movistar Arena y será transmitida en Chilevisión. Además del actor de Mega y Princesa Alba, las otras finalistas son Faloon Larraguibel, Cata Days, Camila Andrade y Skarleth Labra.

En síntesis