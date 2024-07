Colo Colo tiene la mente puesta en el partido de este fin de semana ante Huachipato, donde esperan lograr los tres puntos y esperar una serie de resultados que los deje como los flamantes líderes del Campeonato Nacional 2024.

Uno que tendrá que cambiar la cara sí o sí respecto a lo hecho ante O’Higgins es Guillermo Paiva, delantero paraguayo quien malogró varias chances de gol e incluso falló un penal que le cedió amablemente Carlos Palacios.

Guillermo Paiva sufrió la crítica de Juvenal Olmos. | Foto: Photosport

Juvenal Olmos, DT y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, perdió la paciencia con el ariete guaraní: “Lo que a mí me llama la atención es que en los momentos que va a tener Colo Colo en esta segunda rueda no hay espacios para las lamentaciones, no hay espacio para decir ‘estoy sufriendo dentro de la cancha’”, abrió los fuegos.

“Almirón, sabiendo esto, está trayendo un jugador que lo reemplace, porque pareciera que es una defensa colectiva con Paiva y yo digo ‘está bien, es un extranjero que tiene que venir a rendir’. Si hubiese venido a otro equipo, a lo mejor pasa, pero está en Colo Colo, esa es la verdad”, complementó.

En el cierre, le cae con todo al ex Olimpia: “Alguien que juega 26 partidos y hace cinco goles no puede jugar de 9 en Colo Colo, no es el centro delantero de Colo Colo, no lo es. Por algo traen a otro y no es que yo le tenga mala, pero no te calza. Los grandes goleadores que ha tenido Colo Colo; Chupete, Bam Bam, son goleadores de fuste, Colo Colo requiere eso”, remató.

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

Guillermo Paiva ha disputado 26 partidos con la camiseta de Colo Colo entre Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Registra 5 goles, 4 asistencias, 5 tarjetas amarillas y más de 1.700 minutos en cancha.