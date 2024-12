Colo Colo sigue trabajando incansablemente en la búsqueda de refuerzos de cara al inicio de la pretemporada 2025. En Macul aún no logran concretar ningún fichaje, algo que tiene bastante intranquilos a los hinchas del popular.

Lo que sí se anunció esta jornada fueron las actividades que se realizarán para el Centenario del “Cacique”. Allí, se reveló una serie de importantes anuncios, como por ejemplo, el inicio de la remodelación del Estadio Monumental, recinto para el que tienen un ambicioso proyecto.

Al término de la ceremonia que contó con varios personajes importantes de la historia del club, destacando la presencia de Carlos Caszely (embajador del centenario albo) Aníbal Mosa enfrentó los micrófonos para hablar sobre el tema refuerzos.

Allí, se refirió a la situación de Luciano Cabral, jugador por el que Colo Colo ya habría puesto 1.5 millones de dólares sobre la mesa y están expectantes a lo que decida el grupo Pachuca, conglomerado dueño del León de México.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Luciano Cabral?

Durante su interacción con la prensa, el mandamás de Blanco y Negro respondió sobre el posible arribo del volante nacional a Colo Colo. Sin embargo, evitó referirse puntualmente a la situación de Cabral.

Luciano Cabral sigue sonando con fuerza en Colo Colo pero aún no existe mayor novedad desde Macul

Cuando fue consultado por el mediocampista y su posible arribo a Pedrero, dijo: “Ustedes saben la posición mía respecto de hablar de nombres en el tema de contrataciones. Se nos enredan los montos y todas las cosas cuando empezamos a hablar por la prensa. Ustedes saben que no me gusta dar nombres y prefiero cuando estén acordados por el directorio darlos a conocer”.

Finalmente, recalcó de la misma forma que: “Puede ser, pero hay otros nombres dando vueltas. No hay que apresurarse. Colo Colo es una institución que requiere un nivel de jugadores distinto. Hay otros que se refuerzan más rápido que nosotros, pero en contrario, el jugador que dé la talla de Colo Colo, la tarea no es sencilla. Es por eso la demora. No significa que no estemos trabajando, espero el próximo lunes darle buenas noticias a los hinchas”.