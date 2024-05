No hubo baile de Cristián Zavala a Marcelo: La nueva profecía no cumplida de Arturo Vidal

Tras la derrota de Colo Colo por un gol a cero ante Fluminense en el Estadio Monumental por Copa Libertadores, no fueron pocos quienes recordar una singular intervención.

¿El protagonista? Arturo Vidal, quien apelando a su excesiva y desmedida confianza apenas conoció el sorteo y los rivales del Cacique en la copa, se la jugó dando un especial pálpito.

En la ocasión, el King sostuvo en su cuenta en redes sociales que “Ya quiero ver a Marcelo contra Zavala o Bolados, ya lo quiero ver cuando les corran por el lado“, dando a conocer así, que el referente de Fluminense la pasaría muy mal ante los albos.

Finalmente, aquello no ocurrió y el actual campeón del certamen venció en ambos cotejos al cuadro colocolino y la profecía de Vidal, no se pudo cumplir en relación al lateral izquierdo ex Real Madrid.

Profecías no cumplidas de Arturo Vidal

Algunos, aprovechando la instancia de la derrota, recurrieron a aquel pensamiento del ex Flamengo donde indicaba que sus compañeros se darían un festín con el ex mundialista.

Agregando a eso, rememoraron varias augurios del seleccionado chileno y que no se han cumplido durante el presente año 2024, como otros históricos, donde también ha fallado.

Entre esos pálpitos no cumplidos están los semifinalistas de la Champions League, el año 2017 cuando fotografió a sus hijos durmiendo y publicó “Descansen hijos míos, Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial” y La Roja no fue a Rusia, el ninguneo a Perú previo a la semifinal de la Copa América 2019 con triunfo incaico por tres a cero.

También en su paso por Europa mufó al Barcelona previo al duelo ante el Bayern Munich donde los alemanes golearon por ocho a dos o con el Real Madrid estando en Flamengo y dijo que “le volarían el…” y los merengues resultaron campeones del Mundial de Clubes. En fin.

También en su retorno a Colo Colo dijo “contra la U no se puede perder, ojalá no perderlo nunca el clásico” ¿Resultado? Triunfo azul en su cara y en el Estadio Monumental. Suman y siguen…

Marcelo, se burla de no haber tenido un baile (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en Copa Libertadores?

Este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas, Colo Colo visitará a Alianza Lima en su quinto partido en el Grupo A de la Copa Libertadores de América.