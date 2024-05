El ex futbolista le cayó con todo a este jugador de Colo Colo por su bajo rendimiento en el equipo

Una noche traumática fue la que vivió el pueblo colocolino en las últimas horas, en la que los ‘Albos’ desaprovecharon una gigantesca oportunidad de conseguir un valioso triunfo como local, pero terminó cayendo por 1-0 ante Fluminense por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

A lo que fue esta participación del ‘Popular’, el ex futbolista Marcelo Vega tomó la palabra en el programa ‘MediaPunta’ para poder abordar lo que dejó este partido, en donde le rindió honores en particular a este jugador ‘Albo’: Vicente Pizarro.

“Bien Vicente Pizarro, muy bien de hecho, hoy no puede decir que no tiene que jugar, yo creo que a Gil se le han dado las oportunidades, pero me parece que tiene que entrar Vidal, seguir el Vicho y Gil tiene que esperar, hay que darle la posibilidad al ‘Vicho’ que tiene más limpia la jugada al salir jugando”, partió comentando Vega.

Siguiendo en aquello, el ‘Toby’ comentó lo que fue el partido del creador ‘Albo’, Carlos Palacios, a quien lo ve muy alejado de su buen rendimiento y le cuestiona el que no pueda tomar la batuta del equipo.

Palacios recibe criticas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Uno espera mucho más de él y van muchos partidos y generalmente le pasó en Brasil, que cuando tiene que jugar con equipos brasileños, como que le cuesta, no toma el mando del equipo, si él es el jugador diferente”, confesó.

Finalmente, Vega aplaudió lo que fue el descomunal partido del volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, a quien los considera como el jugador más importante dentro del mediocampo del ‘Cacique’.

“Pavez para mí es el mejor, es el jugador que distribuye estando más atrás, llegó a rematar, se nota mucho por lo que vimos que él le da el equilibrio al equipo, es un jugador de Selección”, concluyó.