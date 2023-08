"No le hace bien ni a Colo Colo ni al fútbol chileno": Rodrigo Vera sepulta cuestionada decisión de Gustavo Quinteros en el Cacique

Colo Colo no verá actividad este fin de semana ante Magallanes, toda vez que el compromiso fue suspendido por las autoridades por el temporal que azotó a la zona centro sur del país con intensas lluvias.

Con este escenario, queda la duda sobre quién atajará en el próximo partido ante Universidad de Chile el 2 de septiembre, ya que la rotación que implementó Gustavo Quinteros en los albos daba a entender que este domingo estaría De Paul, pero ahora podría hacerlo frente a su ex equipo.

Esteban Paredes se la jugó de lleno por Brayan Cortés y encontró un aliado en Rodrigo Vera, periodista nacional quien habló con Bolavip Chile: “No solo está bien que él se la juegue por una opinión o un nombre en particular, que no lo hacen todos, sino que me parece acertada su mirada”.

Vera se la juga por Cortés en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Colo Colo tiene un arquero con un potencial enorme con condiciones que el fútbol chileno no tiene. Brayan Cortés está un paso delante de la mayoría de los otros arqueros del medio nacional”, complementó.

Vera no está de acuerdo con la rotación y cuestiona la medida de Quinteros: “Tenerlo en una rotación del arco, por más que De Paul ha hecho una muy buena campaña y cuando le ha tocado jugar lo hace increíble, no le hace bien ni a Colo Colo ni al fútbol chileno sentar vez por medio a un arquero de las características de Brayan Cortés”.

¿Quién atajará en Colo Colo frente a U de Chile en el Superclásico?

Si se sigue el mismo orden de rotación que ha llevado hasta el momento Quinteros, Fernando de Paul debería ser quien ataje frente al conjunto universitario el próximo sábado 2 de septiembre en el Estadio Santa Laura.