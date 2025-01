Colo Colo ya presentó de forma oficial a su primer refuerzo para este 2025. Se trata del volante Claudio Aquino, proveniente de Vélez Sarsfield, donde fue campeón y elegido el mejor jugador del fútbol argentino en la temporada 2024.

El futbolista de 33 años arribó el martes por la noche a Santiago y ayer se hizo los exámenes médicos y luego estampó su firma, en un contrato que lo tendrá ligado al Cacique por dos temporadas. Luego estuvo presente en el lanzamiento de la nueva camiseta para el centenario.

Y esta jornada dio sus primeras declaraciones antes los medios de comunicación, en la que agradeció los esfuerzos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para convencerlo de fichar por el cuadro popular.

“Tenía muchas propuestas de Brasil, del mismo Argentina. Voy a destacar el trabajo que hizo Aníbal, yo terminé de jugar el último partido el 21 de diciembre y el 22 estaba en Buenos Aires tratando de convencerme y del proyecto que tiene Colo Colo. Me gustan los desafíos, a Jorge Almirón también lo conozco de hace tiempo”, comenzó agradeciendo.

“Me gusta el desafío de venir a Colo Colo, más que es el año del centenario, donde se apuntan a cosas muy importantes. Así que agradecerle nuevamente a Aníbal por ir a buscarme, insistirme en venir a un gran club como lo es Colo Colo. Muy feliz de estar acá”, completó.

Claudio Aquino agradeció la gestión de Aníbal Mosa en su arribo a Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El número de camiseta que eligió Claudio Aquino en Colo Colo

Y en la instancia, Aquino también se refirió a la elección del número ’10’ que portará en su espalda, donde explicó que le hubiera gustado mantener el dorsal ’22’ que venía usando en Argentina. Pero aquella camiseta ya está ocupada en Colo Colo, por Mauricio Isla.

“Respecto al número hubo un problema. Es un número que por ahí no lo usó mucho, tengo un número en particular, pero lo tiene un compañero. Entonces Aníbal quería que use este número y le dije que no había problema”, expresó.

Además, descartó solicitarle el cambio al Huaso: “Todavía no tuve la oportunidad de hablar con Isla, pero ya está, me quedo con este número. Así que ya está, me quedo con esto”.