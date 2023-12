En Colo Colo siguen en la búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros por decisión del directorio de Blanco y Negro, donde hasta el momento el gerente Daniel Morón solo ha recibido respuestas negativas.

Los primeros en darle el “no” al Cacique fueron los argentinos Gabriel Milito y Fernando Gago. Misma respuesta habrían enviado Gabriel Heinze y Guillermo Barros Schelotto.

Pero ahora se estaría cayendo el favorito del directorio de Blanco y Negro y por el que estaban dispuestos a hacer todos los esfuerzos económicos. Se trata de Luis Zubeldía, quien viene de ser campeón de Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

La abrupta decisión de Luis Zubeldía que complica a Colo Colo

El trasandino de 42 años habría decidido no dirigir a corto plazo tras su inminente salida de Liga de Quito, donde por enredos dirigenciales decidió dar un paso al costado y no renovar su contrato.

Aquello fue confirmado por su representante, Gustavo Lescovich, quien este miércoles habló con Radio Agricultura al respecto.

“Luis Zubeldía tomó una decisión de no trabajar por ahora. Él tenía arreglada su continuidad en Liga de Quito y por ahora no va a trabajar. Debido a temas internos del club, decidió que por este momento no tomar ninguna decisión, no trabajar“, indicó el agente.

“No sigue en Liga, ahora en lo inmediato, no“, confirmó Lescovich en el llamado de la emisora chilena.

Luis Zubeldía junto a Gustavo Lescovich tras ganar la Copa Sudamericana 2023. (Foto: Twitter/@guslescovich)

Al Cacique se le acaba el tiempo

Según pudo confirmar Bolavip, en esta última semana del año 2023 no habrán novedades respecto al nuevo entrenador del cuadro popular. Recién entre el martes 2 y jueves 4 de enero podría haber una reunión de directorio en ByN para analizar a los nuevos candidatos. Mientras que la pretemporada alba arranca el lunes 8 del mismo mes.