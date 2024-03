"No lo supo utilizar": Esteban Paredes y su ácida crítica a Gustavo Quinteros por no valorar a este jugador en Colo Colo

Colo Colo ha tenido un positivo inicio de temporada de la mano de Jorge Almirón, en la que los ‘Albos’ han cosechado grandes resultados tanto en el ámbito nacional como internacional, en donde el trabajo del ex DT de Boca Juniors ilusiona al hincha del ‘Cacique’.

Sobre esto, un histórico del club como lo es Esteban Paredes, habló con Radio Futuro hace unos días y manifestó lo que ha sido su gratitud por ver a este Colo Colo modelo 2024, en donde indica que el arribo de Arturo Vidal es clave para este gran nivel.

“Me gusta mucho este Colo Colo, me gusta más que el año pasado, está mucho más armado, creo que con Arturo se le da otro plus al equipo, él contagia muchísimo y el fútbol hoy es de contagio. Si él corre, que queda para los demás”, partió señalando Paredes.

Siguiendo en las loas al arribo del ‘King’, el ex goleador del ‘Popular indica que el arribo de ‘Bicampeón de América’ es una inyección de motivación para todo el plantel.

Paredes está satisfecho con Almirón | Foto: Guillermo Salazar

“Todos sabemos lo que él hizo en Europa, todo lo que ganó y cuando él (Vidal) llega, quiere ganarlo todo, pocos jugadores dicen eso. Veo a un Colo Colo muy bien parado en todas sus líneas”, explicó.

¿Almirón o Quinteros?: Paredes elige

Ya siendo más directo, al ídolo de Colo Colo se le consultó sobre qué le parece este nuevo estilo de juego con Jorge Almirón a la cabeza, el cuál aprueba y le hizo un tirón de orejas a Gustavo Quinteros por no aprovechar a un jugador que hoy el DT del ‘Cacique’ lo tiene como un gran elemento: Cristián Zavala.

“Es un equipo en el que las transiciones son más rápidas, con los extremos que tiene, para mí Zavala es un gran jugador y para mí el profe Quinteros no lo supo utilizar de buena forma cuando estuvo en Colo Colo”, profundizó.

Paredes le tiró las orejas a Quinteros por Zavala | Foto: Photosport

Finalmente, Paredes habló de los cambios sistemáticos que ha tenido Colo Colo con Jorge Almirón, en la que lo ve como un equipo muy práctico para generar peligro, algo muy distinto a lo que veía con Gustavo Quinteros.

“Está la inclusión de Vidal, de Palacios que está jugando un poquito más arriba, de Gil que por ahí al medio hay jugadores de buen pie, lo cuál lo hace más práctico llegar al arco contrario, lo de Quinteros era mucho centro”, cerró.