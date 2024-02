"No me dieron...": Esteban Paredes revela el inesperado y monumental portazo que le pegó Colo Colo

El ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes ha hecho noticia en las últimas horas y todo tras conocerse que será el nuevo director deportivo de Santiago Morning, en donde ya comenzó a trabajar desde el mes de febrero con el elenco ‘Microbusero’.

En esta jornada, el ‘Tanque’ conversó en exclusiva con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y lanzó una importante bomba sobre lo que es este nuevo cargo que empleará en el fútbol, en la que reveló que desde Colo Colo le pegaron feroz portazo.

“Este proyecto lo presenté en otro club, en Colo Colo, fue en el fútbol joven, no sé si lo vieron con buenos ojos o era más adelante, no me dieron ninguna respuesta. Lo presenté el año pasado a principio de año en Colo Colo y este año lo presenté en Santiago Morning, donde ya estoy trabajando”, partió indicando Paredes.

Dando detalles de su proyecto, el goleador del ‘Popular’ reveló que su gran misión hoy en día está en poder sacar jugadores para Santiago Morning, en donde trabajará en aquello palmo a palmo con el DT del club, Luis Marcoleta.

El ídolo de Colo Colo y el portazo que no le gustó | Foto: Photosport

“Es un proyecto a cinco años, donde yo me quiero basar en las divisiones menores, sacar jugadores para el primer equipo junto a Luis Marcoleta, con quien he hablado este mes mucho de fútbol”, explicó.

Finalmente, Paredes volvió a ahondar en lo que fue este proyecto que propuso en Colo Colo, en la que habló con un encargado para levantar esta moción dentro del club, en la que le señalaron que lo iban a contactar, algo que nunca sucedió y lo que cansó al ídolo del ‘Cacique’.

“A mi me llamó la atención de no haber tenido alguna recepción o respuesta, yo fui donde Rodrigo Córdova, le dije que me estaba preparando, que yo tenía un proyecto para presentarles y de verdad que Rodrigo me dice que están trabajando en un tema y que me iban a llamar y bueno no tuve recepción, nunca tuve el llamado y después por eso estoy acá”, cerró.