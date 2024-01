“No me gustaría”: La particular petición de la familia de Alan Saldivia y que complica a Colo Colo

Alan Saldivia se transformó en el 2023 en uno de los referentes de Colo Colo. Su irrupción fue de emergencia por la falta de centrales y la jugada de Gustavo Quinteros terminó resultando a favor del Cacique.

Hoy el central de 22 años es fijo en el equipo de Jorge Almirón y se perfila como titular para la temporada 2024 junto con Maxi Falcón. Momento que destacaron los padres del jugador en conversación con TNT Sports.

“Estamos muy orgullosos. Lo pasó muy mal pero le dije que no debía aflojar. Esperamos que siga sumando triunfos en Colo Colo”, reconoció el padre a Todos Somos Técnicos.

Padres de Alan Saldivia agradecieron el buen momento que vive en Colo Colo (foto: TNT Sports)

El futuro de Alan Saldivia

La familia de Saldivia agradeció el apoyo de los hinchas pero confesaron un particular deseo al ser consultados por una posible nacionalización para jugar por la Roja

“No me gustaría. Yo soy uruguayo. Lo digo con mucho respeto para Chile y el pueblo colocolino. Yo le he dicho. Como lo vi en los Panamericanos. No se le dio en el Preolímpico pero ojalá me gustaría verlo en un futuro no lejano con la celeste”, confesó el papá de Saldivia.

Decisión que puede generar una complicación en el corto plazo también a Colo Colo ya que el uruguayo ocupa un cupo de extranjero. Al cumplir con 22 años ya es considerado como adulto y es un espacio menos para un posible refuerzo.

Pero la familia del central también confesó que sueñan con ver a Saldivia en un grande como Boca Juniors o en un grande de Brasil. Cabe consignar que tiene contrato hasta diciembre del 2026 y una cláusula de salida de dos millones de dólares.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras el triunfo ante Rosario Central por penales, el Cacique saltará a la cancha nuevamente este viernes 19 de enero ante Nacional de Uruguay. El partido esta programado a las 22:15 horas y será transmitido por Star+.