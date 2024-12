Mucho se habló el 25 de diciembre de la posible oficialización de Gary Medel en Universidad Católica, situación que no se terminó dando y los hinchas del elenco precordillerano tendrán que seguir esperando por el regreso del bicampeón de América.

Mientras, el Pitbull permanece en Marbella, España, disfrutando de las fiestas de fin de año junto a su familia.

La salida de Medel de Boca no ha sido para nada fácil y tanto el club trasandino como los representantes del polifuncional jugador están en pleno proceso de negociación.

Waldo Ponce y su conversación con Gary Medel sobre la UC

Waldo Ponce, ex jugador de la Roja, en su rol como panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro reveló una conversación en los últimos días con Medel sobre su posible arribo a la UC.

“Yo hablé con mi amigo Gary Medel. Le dije dame las exclusiva para que no me echen de la radio (risas)…Yo le pregunté y me dijo que tenía que resolver primero el tema con Boca Juniors”, explicó el ex zaguero central.

Ponce y Medel compartieron camarín en La Roja | FOTO: Photosport

Recordar que el formado en el cuadro de la Franja Cruzada tiene contrato vigente con los Xeneizes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Lo que se le avecina a la Universidad Católica

Universidad Católica tendrá que disputar un partido único contra Palestino en calidad de local para determinar si avanza o no a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.