"No me gustó": Coke Hevia critica este aspecto de Jorge Almirón en la derrota de Colo Colo ante River Plate

Colo Colo era pura ilusión ayer en la previa de los cuartos de final de Copa Libertadores de América, pero se encontró con un avezado River Plate que lo derrotó por la cuenta mínima y lo dejó sin posibilidad de acceder a las semifinales del torneo.

Si bien el Cacique tuvo el control del balón, a ratos parecía cuidar mucho el 0-1 y no se animaba a buscar el empate ante un equipo dirigido por Marcelo Gallardo que tampoco hacía mucho por alargar el marcador.

El Cacique quedó fuera de la Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Pese a la eliminación del Cacique en la llave de los 8 mejores del continente, en Colo Colo sacan lecciones positivas y así también lo cree Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego quien señaló en su cuenta personal de X (Twitter): “Muy buena copa de Colo Colo pasando dos fases previas. Compitió de igual a igual con un equipo armado para ganar la copa”, dijo.

Eso sí, a Hevia no le gustó para nada este aspecto de Jorge Almirón en la eliminación ante River Plate: “Hoy no me gustó Almirón en los cambios. Pateó recién a los 81’. Esperemos que los equipos chilenos se acostumbren a octavos y toquen cuartos cuando se pueda. Así se mejora”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique se quedó con las ganas de pasar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, instancia en la que no logra decir presente desde 1997 cuando quedó fuera ante Cruzeiro.

Lo que viene para Colo Colo

El Cacique recibe este sábado a Cobresal en el Estadio Monumental por la Fecha 25 y, posterior a eso, se empezará a poner al día con los duelos pendientes que tiene: Huachipato, Universidad Católica y Unión La Calera.