Colo Colo vivió una de las jornadas más tristes del último tiempo en el día de ayer, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores de América a manos de River Plate, rival que lo superó por los cuartos de final del máximo torneo continental.

Uno de los jugadores que no tuvo su mejor noche fue Carlos Palacios, quien finalizado el encuentro pasó por la zona mixta y diálogo con los medios. Ahí, dejó entrever la pena por no haber logrado el objetivo de meterse entre los 4 mejores de América.

Colo Colo cayó por la mínima ante River. | Foto: Photosport

“Tristeza, amargura, hicimos un partido correcto, casi perfecto. Se define por un detalle, tuvimos la posesión y no nos patearon al arco. Nos vamos con esa pena de no poder clasificar”, dijo Carlos Palacios.

Pese a la derrota, el jugador asegura que de la eliminación se pueden sacar lecciones positivas para el futuro: “Sirve, se aprende, se disfruta también. Jugamos con alegría, ojalá sirva para lo que venga después y para la próxima Copa Libertadores”, sumó.

La Joya, eso sí, deja entrever que buscará dar el salto a fin de temporada: “Me siento preparado, quiero darlo. Espero que se me de la oportunidad, también me siento muy agradecido por la gente que me ha apoyado. Me siento maduro, con confianza, en su momento quise darlo y se me criticó, pero la gente no entiende el panorama. Espero que a final de año se pueda dar”, remató.

Colo Colo vs. Cobresal, día y hora

El Cacique no tiene descanso y este sábado tendrá que enfrentar a Cobresal a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.