"No me pongas nervioso": El tremendo guiño de Luciano Cabral que lo vincula con Colo Colo

Dentro de lo que va de este Campeonato Nacional, varios jugadores son los que han comenzado a marcar una importante diferencia en lo que son sus distintos equipos gracias a la gran calidad y el crucial aporte que significan para sus clubes para los distintos objetivos que tienen trazado en este 2024.

Uno de estos cracks ha sido el volante de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, quien ha podido sostener el gran rendimiento que mostró en el 2023 y en lo que va de temporada, ha mantenido su gran condición futbolística, la que ya comienza atraer a distintos equipos pensando en el próximo mercado.

De esto en el conjunto ‘Pirata’ ya tienen mucha conciencia e incluso no ven como algo extraño de que Cabral pueda agarrar sus maletas a mitad de esta temporada y pueda cambiar de aires para poder tomar un nuevo desafío en su carrera.

En las últimas horas, el volante del aurinegro conversó con el programa ‘F90’ de ESPN, en la que vivió un momento que lo puso en aprietos sobre uno de los equipos que pareciera que iría por el jugador a mitad de mercado: Colo Colo.

En diálogo con el panel, el creador de Coquimbo Unido hablaba sobre lo que era su estilo de juego y lo que le pedía a sus compañeros en el conjunto del norte, en el que era muy especifico con las instrucciones a seguir para poder entender su visual futbolística.

Cabral ha tenido un buen rendimiento en Coquimbo | Foto: Photosport

“Que ellos me entiendan que cuando me perfilo para un lado, o miro para otro lado, yo a ellos ya los vi y que me marquen el pase porque trataré de que llegue lo más limpio posible. A veces en el lugar que uno juega no tiene mucho tiempo, entonces les explico que necesito que me marquen el pase porque ya sé donde están ellos, yo ya los vi un segundo antes”, exponía Cabral.

Tras estas palabras, uno de los panelistas, el ex Colo Colo, Jorge Valdivia le señaló: “eso en Colo Colo sería más fácil”, a lo que Cabral al escuchar la aparición del ‘Mago’ soltó una coqueta risa por varios segundos y tras aquello solo esbozó: “no me pongas nervioso”, con lo que cerró este episodio.

Esta escena que protagoniza Luciano Cabral llega justo en días claves sobre lo que es su futuro, en donde ya se ha comenzado a especular cuál podría ser el nuevo club del ’10’ de Coquimbo Unido, en la que uno de los grandes candidatos es el mismo Colo Colo.

¿Cuáles han sido los números de Luciano Cabral en este 2024?

Entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, Luciano Cabral ha disputado 11 partidos, en el que ha aportado con dos goles y una asistencia para Coquimbo Unido.