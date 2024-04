Ex capitán y multicampeón con el Cacique se vuelve loco con Luciano Cabral: "Es lo que le falta a Colo Colo"

Este sábado Colo Colo visitará a Universidad Católica en un nuevo clásico, que se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, válido por la novena fecha del Campeonato Nacional. El Cacique está obligado a ganar luego de tres derrotas consecutivas.

Y en la eterna discusión si este partido es un clásico o no, uno de los ídolos de la historia reciente del cuadro popular zanjó toda duda. Se trata de Gonzalo Fierro, quien atendió el llamado de BOLAVIP.

“Sí, por supuesto que es clásico. Es uno de los equipos más grandes también del país, las estadísticas están y se puede tomar como un clásico”, comenzó diciendo el ex capitán.

Respecto a cómo ve el choque del fin de semana, el otrora Joven Pistolero indicó que esta vez la UC llega como favorita.

“Claramente, creo que en estos momentos, por los triunfos que se han dado y porque ha mejorado, Católica, claramente. Colo Colo viene de dos derrotas en el Campeonato, una en Libertadores. En cuanto a juego, llegan los dos muy parejos. En cuanto a ánimo llega mejor Católica. Viene de ganarle a Iquique, llega con un técnico nuevo que ha hecho las cosas bien y ha cambiado el chip en cuanto a lo anímico. Pero en cuanto juego, creo que los dos equipos están bastante parejos”, opinó.

Seguido, Fierro se refirió a cómo debe organizar el Eterno Campeón los dos frentes donde está compitiendo, ya que ha perdido cuatro partidos en lo que va del torneo local, por darle prioridad a la Copa Libertadores.

“Yo creo que Colo Colo no tiene que dejar de lado el Campeonato. Si me dan a elegir, elijo más la Libertadores que el Campeonato, porque es un torneo que anhelo, necesita hacer una buena Copa, el hincha lo espera. Pero tampoco el Campeonato se puede dejar de lado. Sabiendo que viene de dos derrotas, no puede tener una tercera. Si tú mejoras en el Campeonato, vas a llegar con mejor confianza a Copa Libertadores“, expuso.

Gonzalo Fierro junto a Álvaro Ormeño y Jaime Valdés en la presentación de la camiseta de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El proceso de Almirón

Quien se formó en el Estadio Monumental y consiguió 12 títulos con los albos, también se refirió a los cuestionamientos al entrenador Jorge Almirón, donde salió en su defensa y rechazó una destitución a esta altura del año.

“Creo que sí sería una locura, porque es un proceso. Almirón por lo que yo lo he conocido en estos días, en cuanto a entrenador de Colo Colo, tiene las cosas bastante claras, trabajador, le gusta sacarle rendimiento a sus jugadores. En estos parámetros, creo que hay que entender que Colo Colo viene con partidos más que los rivales”, contestó.

“Es un proceso de adaptación y en ese aspecto a Almirón lo veo entrenar, veo imágenes, a veces voy al estadio y veo como entrenan. Y la verdad que es un técnico que trabaja mucho, se preocupa de todo y los resultados no se dan. Pero sacar un técnico en esta fecha, jugando Copa Libertadores, jugando Campeonato, es muy difícil. Porque si llaga otro se tiene que adaptar y no hay tiempo de adaptarse. Claramente los resultados mandan, pero tiene que terminar el proceso y es un técnico capacitado para sacar la tarea adelante“, completó el mundialista.

Visto bueno a Luciano Cabral

Finalmente, Gonzalo Fierro le dio el visto bueno a uno de los jugadores que ya suenan como posible refuerzo del Popular para mitad de temporada. Es el volante Luciano Cabral de Coquimbo Unido, quien ya estuvo en el radar albo durante el verano.

“Me encantaría. Es que yo creo que calza en Colo Colo, es un jugador que no se achica con andie, que juega, que se divierte, uno lo ve y es lo que el hincha de Colo Colo necesita. En Colo Colo en estos momentos, con los delanteros que tiene que son extremos rápidos y de atrás viene jugadores que técnicamente son muy buenos, yo creo que andaría muy bien. Para poder tratar de crear peligro y poder alimentar a los delanteros, que es lo que le falta a Colo Colo”, opinó el actual comentarista.