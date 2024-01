"No puede salir": Claudio Borghi reacciona a la llegada de Arturo Vidal y menciona al jugador de Colo Colo que no debe dejar la titularidad

Durante los próximos días debería quedar sellado el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo, lo cual marcaría uno de los regresos más importantes del fútbol chileno en el último tiempo y un verdadero ‘problema’ para Jorge Almirón.

Si hay una zona del campo de juego donde el Cacique estuvo afirmado el año pasado fue en el mediocampo, donde Esteban Pavez, Leonardo Gil y Vicente Pizarro eran números puestos para Gustavo Quinteros.

La inminente llegada del bicampeón de América con La Roja obligaría a que uno de los tres jugadores mencionados anteriormente tenga que salir. En esa línea, Claudio Borghi fue enfático en quién no debe hacerlo.

Para Borghi, Pizarro no puede salir del 11 inicial. | Foto: Photosport

“Para mí, sería en lugar de Gil. Vicente Pizarro no puede salir, primero porque es un jugador proyectable, tiene claridades que otro no tiene y no hay motivos para que salga”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Bichi argumenta su respuesta y trae a colación las dificultades que ha tenido Leonardo Gil en el último tiempo: “El que está sufriendo con el puesto es Gil, porque no es su posición natural. Pavez por ningún motivo, es titular todos los partidos”, añadió.

En el cierre, cierra la puerta de manera rotunda a que Esteban Pavez pueda ser uno de los apuntados para salir y elabora su afirmación, asegurando que “Salvo que tenga otro pensamiento el técnico actual, pero tocar a un capitán y sacarlo de la titularidad es difícil”, remató.

Así sigue la pretemporada de Colo Colo

El Cacique continuará con su pretemporada en Uruguay y el próximo lunes 22 de enero enfrentará a Liverpool. El martes 23 regresarán al país para continuar los trabajos con los ojos puestos en Everton e Independiente del Valle, los dos rivales que tendrá en la Copa Viña 2024.