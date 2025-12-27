Colo Colo está a pocos días de volver a los entrenamientos y empezar la pretemporada de cara al 2026, donde el Cacique tendrá que concentrarse en la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga.

En materia de refuerzos, el Cacique solo cuenta hasta el momento con la incorporación de Matías Fernández Cordero y está a la espera de poder cerrar más nombres pensando en robustecer un plantel que no estuvo a la altura este año.

Popín Castro no se ha debatido en directorios albos. | Foto: Photosport

Un nombre que ha sonado con fuerza en los últimos días es el de Daniel ‘Popín’ Castro, pero fue Edson Figueroa quien puso paños fríos: “Me decían que lo de Popín no es algo que se haya debatido en un directorio, no se ha hablado en ningún momento”, dijo el comunicador en ‘El canal de Edson’.

En esa línea, complementa diciendo que “Se está esperando ver qué va pasar con el 9, con Salomón… me marcan que no es el reemplazante de Salomón y me dicen algo que me lo han dicho en más de una ocasión: es una alternativa si se va alguien de Colo Colo”.

Así las cosas, una potencial llegada de Popín Castro dependerá de si sale otro nombre en ofensiva, algo que se ve difícil en el Cacique por los altos sueldos que paga y porque todos mantienen contrato vigente con la institución.

En síntesis

Matías Fernández Cordero es, hasta el momento, el único refuerzo oficial de Colo Colo.

El periodista Edson Figueroa desmintió debates directivos actuales por el fichaje de Daniel Castro.