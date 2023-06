"No sé si estará feliz": Barticciotto y el momento de Martín Lucero en Fortaleza tras irse de Colo Colo

Juan Martín Lucero tuvo una polémica salida de Colo Colo a Fortaleza, que aún tiene capítulos por escribir. En medio de aquello, el delantero argentino volvió a Chile con su actual club para disputar el partido de este martes ante Palestino por el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Al delantero se le vio entrenar en las instalaciones de la Universidad de Chile, situación que mencionó el periodista, Cristian Caamaño. “Vino Lucero, había dudas si iba a venir o no por el tema de Colo Colo de la incomodidad que podría recibir acoso. Hoy día se le vio muy sonriente en el CDA. Entrenó Fortaleza en el Centro Deportivo Azul, ahí en La Cisterna”, dijo en ESPN Equipo F.

El periodista complementó su descripción. “Entra a la cancha como diciendo estoy feliz en Chile de vuelta”. Allí interveno Marcelo Barticciotto dejando en duda la felicidad del futbolista. “No sé si estará feliz, no juega siempre”.

Barticciotto señala que el Gato no es el centrodelantero indiscutido del equipo. “En Fortaleza no es titular indiscutido. El otro día entró, le hizo un gol a Santos y ganaron 1-0”.

Martín Lucero estuvo un año en el Cacique (Foto: Photosport)

Patricio Yáñez también entró al debate. “Se fue por lo económico”, aseguró el mundialista de España 82 con la Selección Chilena. “Eso está claro”, respondió el 7 del Pueblo.

El Pato dejó claro que no le agradó cómo salió el delantero argentino del estadio Monumental. “Las formas no me gustaron”.