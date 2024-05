Alejandro Restrepo, DT de Alianza Lima, ya tendría a sus once elegidos para el trascendental duelo ante Colo Colo por Copa Libertadores, certamen en donde a pesar de ser colistas de su grupo, tienen prácticamente iguales chances que los albos y que Cerro Porteño.

El elenco de “Matute” llega como último del grupo A con solo 3 unidades, puntos que ha recogido en tres empates y dos derrotas en la presente edición del certamen continental.

Para este encuentro, los blanquiazules tienen como principal carta de gol a un conocido de los albos y de todo el fútbol chileno; Cecilio Waterman, quien volvería al once titular tras superar una serie de molestias físicas que lo marginaron de anteriores compromisos, incluso el duelo con el “Cacique” en el Monumental.

Otro de los viejos conocidos de Colo Colo y que no dirá presente esta tarde será Gabriel Costa. Según informó el periodista Marcello Merizalde, en el conjunto blanquiazul están buscando desvincularse de los servicios del exjugador albo por su bajo rendimiento.

En el programa A Presión, dieron a conocer que: “Gabriel Costa no concentra (al partido ante Colo Colo) por muchas razones. Él tiene una lesión en la rodilla, pero no es solamente por eso. Por rendimiento, el futuro de Costa en Alianza Lima no es tan seguro para lo que resta del año. Se ha dado un corto circuito entre la dirigencia íntima y el jugador por su nivel y la actitud de él”.

El probable once de Alianza ante Colo Colo

Según consigna ESPN Perú, el elenco aliancista saldría a la cancha con Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Juan Pablo Freytes; Hernán Barcos y Cecilio Waterman.

Otras noticias trascendentes que llegan desde Perú tienen que ver con posibles altas ante la inminente salida de Basilio.

Según Libero, están en búsqueda del atacante Jheisson Martínez, jugador que milita en la tercera división del fútbol de España, precisamente en el Rayo Majadahonda.

“Él es el delantero que milita en el fútbol europeo y que Alianza Lima lo tiene en la agenda para que pueda reforzar su ofensiva para el Torneo Clausura”, aseguraron.

Cecilio Waterman sería la gran novedad de Alianza Lima ante Colo Colo

Hora y Dónde ver al “Cacique” vs Alianza Lima

Los albos enfrentarán a su símil de Alianza a contar de las 20:00 horas de Chile. El duelo tendrá transmisión por TV abierta a través de las pantallas de Chilevisión. Además, será transmitido por TV de pago en ESPN premium, mientras que por streaming será posible verlo por Star+.