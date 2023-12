Alexander Bolaños se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente del Valle, uno de los equipos de moda en Sudamérica, que ha sabido hacerse un lugar entre los grandes de Ecuador gracias a los títulos internacionales que ha conseguido en los últimos años. El delantero llegó a Chile en 2016 y se terminó de formar en Colo Colo, pero no pudo consagrarse en el primer equipo.

Tras su regreso al fútbol ecuatoriano luego de su paso por el Técnico Universitario de Perú, el atacante de 24 años dialogó con Dale Albo y contó algunos detalles de su carrera y su salida del Cacique en 2019.

“Desde mi salida de Colo Colo he madurado y crecido como futbolista y como persona. Pasé por clubes como Barcelona de Ecuador, Deportes Concepción, O’Higgins y Técnico Universitario, donde he ido aprendiendo y mejorando. Este año fue de consagración“, comenzó diciendo el atacante ecuatoriano.

En la instancia, recordó su estadía en el Estadio Monumental: “Fue mi debut como jugador profesional, eso es algo que nunca se me va a olvidar, un recuerdo que voy a llevar en mi corazón toda la vida. Colo Colo aportó mucho en mi crecimiento, en la formación, en el estudio, el compañerismo, y desde ahí yo comencé a pulir lo que es Alexander Bolaños ahora. Estoy agradecido toda la vida de las personas que formaron parte de ese proceso, tanto jugadores como cuerpo técnico, las tías de la Casa Alba, o los profesores que siempre estuvieron ahí”.

Alexander Bolaños solo jugó dos partidos en Colo Colo entre noviembre y diciembre de 2018. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Su salida de Colo Colo

En la instancia, Bolaños también se refirió a cómo se dio su salida del cuadro popular, donde apuntó a diferencias con el gerente deportivo de aquella época, Marcelo Espina.

“Ellos tenían el interés que yo siguiera explotando en el club, sólo que no llegamos a un acuerdo en lo económico con Marcelo Espina (ex gerente deportivo de Colo Colo). Entonces quedamos de acuerdo en ceder un año más. Y cuando tocaba renovar querían hacerlo como ellos querían y no veían la facilidad del jugador. Eso llevó a que yo no siguiera en el club. Pero no fue por temas futbolísticos, sino que administrativos“, reveló.

Pese a aquello, tiene el deseo de volver a futuro al Eterno Campeón: “Lo bueno es que el fútbol tiene revancha y sí me gustaría volver al club, ahora que tengo las cosas diferentes, ya reconozco mis falencias y sí, me gustaría. Nada más lindo que regresar a mi lindo Colo Colo“.

Palabras para Jordhy Thompson

En la conversación, el oriundo de Esmeraldas también tuvo palabras para una de las últimas promesas que han salido de la cantera alba, el extremo Jordhy Thompson, quien en la actualidad está metido en líos judiciales por violencia de género.

“El jugador que veía como crack más allá que era de una serie más chica, era Jordhy Thompson, siempre le aconsejaba, hablaba con él“, recordó Bolaños.