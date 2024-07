Lionel Scaloni responde sobre el "beso no consentido" del utilero de Argentina

Argentina clasificó con lo justo a las semifinales de la Copa América 2024. Los dirigidos de Lionel Scaloni vencieron por 4 a 2 en penales a la Selección Ecuatoriana luego de igualar 1 a 1 en los 90′.

Si bien la tricolor estuvo cerca de anotar en 3 ocasiones en la primera parte, sus atacantes no estuvieron finos a la hora de encarar al “Dibu” Martínez.

Además, cuando caían por 1 a 0, Enner Valencia falló un penal que pudo significar la igualdad transitoria, la cual llegó solo en el minuto 91′ con gol de Kevin Rodríguez.

Desde los doce pasos, la albiceleste fue más certera. Aunque fue realmente el “Dibu” Emiliano Martínez quien se puso la capa de héroe para los trasandinos atajando dos tiros.

Fue Nicolás Otamendi quien marcó el último penal para los trasandinos, desatando la alegría de Mario Di Stéfano, utilero de Argentina quien salió eufórico a besar a Lionel Scaloni.

Así fue el beso que recibió Lionel Scaloni

Tras este cómico suceso, Lionel Scaloni fue consultado por la prensa trasandina, a lo que respondió: “A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No la vi la foto, pero bueno… Es un amigo, un tipo entrañable”.

Entre risas, complementó diciendo: “Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”.

Para cerrar y causar las risas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, declaró que el beso “no fue consentido”.

Ahora, Argentina espera por su rival en las semifinales de la Copa América 2024, que saldrá del compromiso entre Venezuela y Canadá este viernes a las 21:00 horas.