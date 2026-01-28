Colo Colo sigue moviéndose con fuerza en el mercado y este martes quedó oficialmente confirmado el arribo de un nuevo refuerzo. Fue el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien ratificó en punto de prensa que el directorio aprobó la llegada de Lautaro Pastrán, futbolista que ocupará el cupo dejado por Lucas Cepeda, recientemente transferido al Elche de España.

“El directorio también aprobó la llegada de Lautaro (Pastrán). Lautaro viene a reemplazar el puesto que dejó Lucas Cepeda y efectivamente nosotros todavía no vamos por cerrado el plantel”, señaló Mosa ante los medios, dejando en claro que el atacante argentino-chileno ya cuenta con luz verde institucional para convertirse en nuevo jugador del Cacique.

Con estas palabras, Aníbal Mosa despejó cualquier duda sobre la situación del futbolista, quien había arribado durante la jornada a Santiago a la espera de la decisión final de la concesionaria. La aprobación del directorio era el último paso pendiente para sellar su incorporación y comenzar el proceso formal de presentación y firma de contrato.

Lautaro Pastrán será finalmente el reemplazante de Lucas Cepeda en Colo Colo.

La llegada de Pastrán responde directamente a la necesidad de reforzar el sector ofensivo tras la salida de Lucas Cepeda, quien partió al fútbol español luego de consolidarse como una de las piezas más desequilibrantes del equipo. En Macul entienden que el nuevo fichaje debe cumplir un rol similar en cuanto a profundidad, desborde y alternativas en ataque.

Pero más allá de este fichaje, Mosa fue claro en transparentar que el mercado aún no está cerrado para Colo Colo: “Todavía no vamos por cerrado el plantel”, insistió el presidente de ByN, abriendo la puerta a que puedan llegar más nombres si así lo estima el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, con quien se reunirán este jueves para ver dicho tema.

Así, el arribo de Lautaro Pastrán marca un nuevo paso en la planificación alba para la temporada 2026, pero también confirma que en el Monumental seguirán atentos a las oportunidades del mercado con el objetivo de conformar un plantel competitivo con el que pelear los tres torneos locales de este 2026.

